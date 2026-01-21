Londra'da Yeni Çin Büyükelçiliği İnşa Edilecek

LONDRA, 21 Ocak (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Tower Hamlet ilçesindeki eski Kraliyet Darphanesi arazisi, 20 Ocak 2026.
İngiltere hükümeti, salı günü yaptığı açıklamada Londra'da yeni Çin Büyükelçiliği binasının inşa edilmesine yönelik planı onayladığını duyurdu.
Yeni büyükelçilik binasının, Londra'nın Tower Hamlets ilçesinde bulunan eski Kraliyet Darphanesi arazisine inşa edilmesi planlanıyor. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
