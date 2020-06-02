Longoz ormanlarının yolları onarıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ön palana çıkan longoz ormanlarının yolları onarılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Murat Deniz, yaptığı açıklamada, yerli yabancı turistlerin ormanları daha rahat bir şekilde gezebilmeleri için toprak yolun onarıldığını söyledi.

Longoz ormanlarının görülmeye değer olduğunu belirten Deniz, ormanların içerisinde 5 göl, 544 çeşit bitki, 46 tür canlı, 25 cins sürüngen, 50 tür memeli, 30 çeşit tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı ve 219 çeşit kuş barındırdığını ifade etti.

Deniz, ormanları turizm sezonuna hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti.