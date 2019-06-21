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Lopez'den Antalya daveti

48 dakika önce

ANTALYA'da, Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından hayranlarına davette bulundu.

Lopez'den Antalya daveti, System.String[]
ANTALYA'da, Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek olan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından hayranlarına davette bulundu.
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta,  Antalya'da konser verecek. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de, Lopez yaklaşık 2 saat sahnede olacak. Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dikkati Antalya'daki konserine çekti.
Lopez, videoda, "Merhaba, benim adım Jennifer Lopez. Doğum günü partimi Antalya'daki Regnum Carya Otel'deki konserle kutlayacağım. 6 Ağustos'taki partime davetlisiniz" dedi. 
Antalyaspor Kulübü Başkanı ve otelin sahibi Ali Şafak Öztürk de Lopez'in videolu mesajını "Antalya şehrinin tanımıtı için daha güzel bir yol var mı?" yazısıyla paylaştı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:11 Kaynak: DHA
Regnum Carya, Antalya, Magazin
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