Los Angeles'ta Göçmen Protestoları: 50 Gözaltı

NEW ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzensiz göçmenlere karşı uygulamalarını protesto eden onlarca kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Los Angeles Polis Departmanından yapılan açıklamada, federal göçmenlik uygulamalarına yönelik protestolara ilişkin bilgilere yer verildi.

Polisin açıklamasında, Los Angeles şehir merkezinde düzenlenen protestoların ikinci gecesinde onlarca kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, gözaltına alınan göstericilerin, "ölümcül silahla saldırı, polis memurunu darp, ağır ve hafif suç niteliğinde vandalizm ve dağılmama" gibi eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

Yerel medyada yer alan haberlerde, gözaltına alınanların sayısının 50'yi bulduğu belirtildi.

Ayrıca sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerle polis arasında sert tartışmaların yaşandığı ve tansiyonun giderek arttığı gözlemlenirken, polisin göstericilere karşı cop ve göz yaşartıcı mermi kullandığı görüldü.

Los Angeles Belediye Binası önünde ve şehir merkezindeki Metropolitan Gözaltı Merkezi yakınlarında iki gündür toplanan protestocular, ICE ekiplerinin şehri terk etmesi ve ülke genelinde düzensiz göçmenlere yönelik gözaltı uygulamalarını yumuşatması talebinde bulunuyor.

Protestocular tarafından yapılan açıklamada, ICE ve benzeri göçmenlik kurumlarının, Minnesota eyaletinde başlatılan gözaltı operasyonları başta olmak üzere ülkenin bazı eyaletlerinde sergilediği davranışların "aşırı devlet gücünü" temsil ettiği ileri sürülüyor.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Protestoların son derece önemli olduğunu düşünüyorum ancak bu protestoların barışçıl olması, vandalizmin yaşanmaması da aynı derecede önemli." ifadesini kullanmıştı.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.