Son Dakika Haberleri: Lösemi hastası çocuklara hediye
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Lösemi hastası çocuklara hediye

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocukları ziyaret etti.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlarla yakından ilgilendi.

Çocuklara hediye dağıtan ekipler, hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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