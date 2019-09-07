Son Dakika Haberleri: Lösemi hastası çocuklara 'İtfaiye' dopingi
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Lösemi hastası çocuklara 'İtfaiye' dopingi

1 saat önce

Lösemi hastası çocuklara 'İtfaiye' dopingiKAYSERİ - Kayseri'de lösemi tedavisi devam eden çocuklar, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti.

Lösemi hastası çocuklara 'İtfaiye' dopingi

KAYSERİ - Kayseri'de lösemi tedavisi devam eden çocuklar, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret etti. İtfaiye elbisesi giyen çocuklar, itfaiye araçları ile tur attı.

Kayseri'de, LÖSEV tarafından düzenlenen etkinlikte, lösemi tedavisi devam eden çocuklar için moral etkinliği düzenlendi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret eden çocuklar, itfaiye elbisesi giydi, itfaiye araçları ile tur attı. İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler verdi.

Kızılkan, yaptığı açıklamada, "LÖSEV tarafından gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesinde bir aradayız. Toplumun diğer katmanlarını kucakladığımız gibi bu özel arkadaşlarımızla gelmek suretiyle itfaiyenin faaliyetleri ve belediyemizin yaptığı çalışmaları bir arada canlandırmaya çalışacağız. İtfaiye aracımızla turlar atacağız. Herhangi bir sebeple bir yangın çıktığında neler yapılması gerektiği konusunda kendilerini bilgilendirmeye çalışacağız. Uzun bir tedavi süreci ile karşı karşıya kalmanın yanı sıra kendilerini hayattan koparmadıklarını ve aktif olarak bizlerle beraber oldukları için vakfımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

LÖSEV Sosyal Hizmet Uzmanı Sema Kaya da, "Bugün çocuklarımızla birlikte buraya geldik. Bizler sağlık hizmetlerimizin yanı sıra aynı zamanda çocuklarımızın eğitimine de önem veriyoruz. Eğitimde geri kalmamaları, aynı zamanda sosyal hayattan kopmamaları için bu şekilde etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklarımız, kurumlarımızda nasıl faaliyet gösterildiğini bizzat yerinde öğreniyorlar. Bu şekilde en azından kendilerini hayata daha sağlam ve daha sıkı hazırlamalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

Kayseri, İtfaiye, LÖSEV, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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