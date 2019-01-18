Son Dakika Haberleri: Lösemi Hastası Esra'nın Karne Hediyesi Kaymakamdan

Lösemi Hastası Esra'nın Karne Hediyesi Kaymakamdan

1 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören ve tedavileri süresince hastane sınıfında eğitimlerine devam eden öğrenciler için karne töreni düzenlendi.

Lösemi Hastası Esra'nın Karne Hediyesi Kaymakamdan, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi gören ve tedavileri süresince hastane sınıfında eğitimlerine devam eden öğrenciler için karne töreni düzenlendi. Karne hediyesi olarak karda yürümek istediğini dile getiren 9 sınıf öğrencisi Esra Karagülle'nin isteği Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı tarafından yerine getirildi.

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı birinci yarıyılında OMÜ Çocuk Hastane sınıfında; 22 ilkokul, 253 ortaokul ve 120 lise öğrencisi eğitim aldı. Bu öğrencilerden; 16 ilkokul, 14 ortaokul ve 3 lise öğrencisinin okullarına notları gönderilerek karne almaları sağlandı. Hastane sınıfı hakkında bilgi veren Uzman Öğretmen Necati Er, Türkiye'nin gerek donanım gerekse öğrenci kapasitesi bakımından en kapsamlı hizmeti veren hastane olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler karnelerini; Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ayhan Dağdemir ve Atakum Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik'in elinden aldılar. Törene ayrıca; şube müdürleri, hasta yakınları ve öğrenciler katıldı.

Esra'nın isteği geri çevrilmedi

OMÜ Hastanesinde lösemi tedavisi gören Yakakentli 9 sınıf öğrencisi Esra Karagülle'nin karda gezme isteği hastane öğretmeni Uzman Öğretmen Necati Er tarafından Atakum Kaymakamı, Namık Kemal Nazlı'ya iletildi. Kaymakam Nazlı ise, Karagülle'nin bu isteğini yerine getirdi. Lösemi hastası Esra, Kaymakam Nazlı'nın tahsis ettiği araçla Kocadağ'a çıkarak karın üzerinde gezerek stres attı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:34 Kaynak: İHA

Atakum, Güncel
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