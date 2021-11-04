LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR KLASİK MÜZİKLE BULUŞTU - Son Dakika

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LÖSEMİ hastalığıyla mücadele eden çocuklar, ilk kez piyano ve flüt dinledi. Çocuklar keyifli ve duygulu anlar yaşadı.

'Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında tarihi Kaleiçi Semti'nde 'Konak Konserleri'nin düzenlendiği otel bünyesindeki Re22 Kültür-Sanat'ta gerçekleşen 'Lösemiye Karşı Farkındalık' etkinliğine, lösemili çocuklar anne-babalarıyla katıldı.

Hafta nedeniyle Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Antalya İrtibat Ofisi İl Koordinatörlüğü tarafından bir dizi etkinlik planlandı. Çocuklar, 'Maskemi Atarım Hayalime Koşarım' sloganı eşliğinde Rengin Ekmekcioğlu'nun yöneticiliğini yaptığı Re22 Kültür-Sanat'ta buluştu.

RE22 Kürtür-Sanat'ın özel konukları, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası flüt sanatçısı Lelya Bayramoğulları, piyano sanatçısı Ekaterina Aktı ile tanıştı. Çocuklar, Bayramoğulları'nın flütünden, Aktı'nın piyanosunun tuşlarından yayılan müzikleri keyifle dinledi.

PİYANO TUŞLARINA DOKUNDULAR

Neşeli eserlerin seslendirildiği dinleti sonunda Ekaterina Aktı, çocukları piyanosunun etrafında toplayıp, piyanoyu tanıttı. Büyük heyecanla tuşlara basan çocuklar, Başardım diyerek sevinç çığlığı attı.

NEFESLERİYLE FLÜTÜ DENEDİLER

Lelya Bayramoğulları'nın flütüne de merak saran çocuklar enstrümandan ses çıkarabilmek için nefesleriyle deneme yaptı. Bayramoğulları flütünü parçalara ayırdı, her bir parçasının ne işe yaradığı konusunda çocuklara bilgi verdi. Enstrümanlara dokununca ses çıkarmayı başaran çocuklar alkış yağmuruna tutuldu. Çocuklar sanatçılara sarılıp poz verdi, hatıra fotoğraf çektirdi.

'HAYALİME KOŞARIM' MESAJI

LÖSEV Antalya İrtibat Ofisi İl Koordinatörü Yardımcısı Özlem Uğurel, 2-8 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Lösemili Çocuklar Haftası'nın, farkındalık etkinliklerinin önemini anlattı. Uğurel, şunları söyledi

Bu yıl da 'Maskemi Atarım Hayalime Koşarım' mesajı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV, hafta boyunca tüm Türkiye'de birbirinden farklı etkinliklerle, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye devam edecek. Tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevlere vurgu yapılacak. Büyükşehirlerimizde gece aydınlatılan birçok bina, geçit, köprü, gökdelen, anıt gibi yüzlerce nokta turuncu ışıklandırmalarla haftaya destek verilecek. Okullarda ders zilleri LÖSEV Marşı'yla çalacak. Kasım ayı boyunca farkındalık seminerleri düzenlenecek. Annelerin el emeği ürünlerinin satışıyla da tedavi gören çocuklara destek sağlanacak. LÖSEV irtibat bürolarının bulunduğu 9 büyükşehirde kortej ve şenlikler gerçekleşecek.