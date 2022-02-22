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Lösemiyi yenen genç diğer hastalara yardım için gönüllü oldu - Son Dakika

Lösemiyi yenen genç diğer hastalara yardım için gönüllü oldu

22.02.2022 12:50
Lösemiyi yenen genç diğer hastalara yardım için gönüllü oldu

Samsun'da yaşayan 26 yaşındaki Şuayip Güzel, lösemiye yakalanmadan gönüllü olduğu vakıf????? bünyesinde, hastalığı yendikten sonra aktif görev üstlenerek kendisiyle aynı süreci yaşayanlara yardım etmek için çalışıyor.

Samsun'da yaşayan 26 yaşındaki Şuayip Güzel, lösemiye yakalanmadan gönüllü olduğu vakıf????? bünyesinde, hastalığı yendikten sonra aktif görev üstlenerek kendisiyle aynı süreci yaşayanlara yardım etmek için çalışıyor.

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyken 2017'de Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) bir seminerine katılan Güzel, gönüllü olmaya karar verdi.

Yaklaşık bir yıl sonra rahatsızlanması üzerine gittiği hastanede lösemi tanısı konulan Güzel, 9 ay hastanede tedavi gördükten sonra yeniden sağlığına kavuştu.

Üniversite kaydını donduran ve çeşitli işlerle uğraşan Güzel, sık sık vakfın faaliyetlerine katılıyor, kendisi gibi hastalara tecrübelerini anlatıp moral veriyor.

Şuayip Güzel, AA muhabirine, hastalık tanısıyla tüm hayatının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu süreçte ailesinin hep yanında olduğunu belirten Güzel, "Hastalıkla insan bir düşme evresi yaşıyor. Bu anlamda sosyal hizmetler bizi ayağa kaldırdı. Hastalık bitti gibi. 3 ayda bir kontrollerle hastane sürecim devam ediyor. Bu anlamda LÖSEV'e elimden geldiğince destek vermeye çalışıyorum. Her türlü faaliyetinden yararlanmış biri olarak, 'Benim de bir şey yapmam gerek.' dediğim noktadayım." ifadesini kullandı.

"Tedavi sürecinde sosyal çevre olmuyor"

Hasta ve gönüllü kaydı veya farklı konularda elinden geldiğince vakıf bünyesinde etkinliklere katıldığını anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"Hastalık sürecim çok zordu. 9 ay kemoterapi sürecim oldu. Bu süreçte müzik dinledim, kitap okudum, hastaları inceledim. Tedavi sürecinde sosyal çevre olmuyor, enfeksiyon riski olduğu için. Evde bitki ve çiçeklerle ilgilendim. Şimdi LÖSEV'e yardım etmeye çalışıyorum, hiç bilmeyen insanlara çalışmalarını, maddi ve manevi desteklerini anlatıyorum. Hastane ziyaretlerimiz oluyor. Hastalara vakfın yaptığı faaliyetleri anlatıyorum."

Güzel, her bireyin hasta olabileceğini, bu nedenle bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Muzaffer Gündüz de Güzel'in hem gönüllü hem de hasta kayıtlarında yer aldığına dikkati çekerek, desteğinden dolayı Güzel'e teşekkür etti.

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Sinop Üniversitesi, Samsun, Lösemi, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemiyi yenen genç diğer hastalara yardım için gönüllü oldu - Son Dakika


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