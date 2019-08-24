Son Dakika Haberleri: Lösev'e 20 tl bağış karşılığı sevgi bileziği
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Lösev'e 20 tl bağış karşılığı sevgi bileziği

1 saat önce

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep Erva Coşkun geçtiğimiz hafta, kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Vakfı adına yerel bir bağış kampanyası başlattı.

Lösev'e 20 tl bağış karşılığı sevgi bileziği, System.String[]

Zeynep Erva Coşkun bayram harçlıklarıyla aldığı boncuklar ve malzemelerle kendi yaptığı bilezikleri LÖSEV yararına babası Ziraat Mühendisi Mevlüt Coşkun'a ait sosyal medya hesabından satışa çıkarttı.

LÖSEV'e yapılan 20 TL lik bağış makbuzunu gösteren herkese bir bilezik veren minik Zeynep Erva Coşkun bir hafta gibi kısa bir sürede 40 adet bilezik siparişi almayı başardı.

Kendisi küçük yüreği kocaman olan Zeynep Erva Coşkun'u kutluyor, bu kampanyaya destek olmanızı bekliyoruz.

LÖSEV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
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