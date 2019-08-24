Lösev'e 20 tl bağış karşılığı sevgi bileziği
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İlkokul 3. sınıf öğrencisi Zeynep Erva Coşkun geçtiğimiz hafta, kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Vakfı adına yerel bir bağış kampanyası başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
Zeynep Erva Coşkun bayram harçlıklarıyla aldığı boncuklar ve malzemelerle kendi yaptığı bilezikleri LÖSEV yararına babası Ziraat Mühendisi Mevlüt Coşkun'a ait sosyal medya hesabından satışa çıkarttı.
LÖSEV'e yapılan 20 TL lik bağış makbuzunu gösteren herkese bir bilezik veren minik Zeynep Erva Coşkun bir hafta gibi kısa bir sürede 40 adet bilezik siparişi almayı başardı.
Kendisi küçük yüreği kocaman olan Zeynep Erva Coşkun'u kutluyor, bu kampanyaya destek olmanızı bekliyoruz.
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