Louvre Müzesindeki Tacın Fotoğrafı Yayınlandı

Louvre Müzesindeki Tacın Fotoğrafı Yayınlandı
06.02.2026 12:02
Soygun sırasında düşürülen İmparatoriçe Eugenie'nin tacının fotoğrafı paylaşıldı, restore edilecek.

Ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim tarihinde yaşanan soygunda hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugeie'ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Hırsızların cam vitrininde açtıkları dar bir delikten çıkarılması sırasında "ciddi şekilde deforme" olan tacın tamamen restore edilebileceği açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim tarihinde yaşanan soygunun etkileri sürüyor. Louvre Müzesi, soygun sırasında düşürülen İmparatoriçe Eugeie'ye ait elmas işlemeli tacın fotoğrafını yayınladı. Soygunun ardından fotoğrafı ilk kez yayınlayan müze yetklileri, hırsızların tacı cam vitrininde açtıkları dar bir delikten çıkarmaya çalışmaları nedeniyle "ciddi şekilde deforme" olduğunu belirtti. Müze yetkilileri tacın "neredeyse sağlam" olduğunu ve tamamen restore edilebileceğini belirtti. Ayrıca, 19. yüzyıldan kalma tacın orijinal haline geri getirileceğini kaydeden yetkililer, taç üzerinde bulunan 8 altın kartaldan birinin kaybolduğunu, 56 zümrüt ve bin 354 elmasının 10'u hariç tamamının yerinde durduğunu kaydetti.

Louvre soygunu

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti. Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti. Hırsızlar toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevheri çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı. Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Soygunun ardından Fransız yetkililer, yıl sonuna kadar müzeye ek güvenlik önlemleri getirileceğini, bunlar arasında izinsiz giriş önleyici cihazlar ve yakınlardaki kamu yollarına araç çarpmasını önleyici bariyerler bulunacağını açıklamıştı.

Soygunu yapan şüpheliler soygundan yaklaşık 2 hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı. - PARİS

Louvre Müzesi, Kültür Sanat, Güvenlik, Yerel, Suç

Son Dakika Yerel Louvre Müzesindeki Tacın Fotoğrafı Yayınlandı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.