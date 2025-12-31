LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu - Son Dakika
Ekonomi

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu

LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu
31.12.2025 09:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG tüplerinin dolumdan son tüketiciye kadar olan sürecini izleyecek olan LPG Tüpleri Takip Sistemi için dağıtıcılara verilen süre uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede değişikliğe gidildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TEBLİĞ, 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Buna göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kurması gerekecek. Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Lpg

Son Dakika Ekonomi LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu - Son Dakika

11:19
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: LPG tüplerinde takip sistemi için son tarih belli oldu - Son Dakika
