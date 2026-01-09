Lübnan, 2025'te 500 bin Suriyeli Mültecinin Dönüşünü Bekliyor - Son Dakika
Lübnan, 2025'te 500 bin Suriyeli Mültecinin Dönüşünü Bekliyor

09.01.2026 19:38
Lübnan, 2025 yılına kadar yarım milyon Suriyeli mültecinin güvenli bir şekilde ülkelerine döneceğini açıkladı.

Lübnan, "güvenli ve sürdürülebilir" olarak nitelendirilen bir süreç kapsamında 2025 yılında ülkeden yarım milyondan fazla Suriyeli mültecinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, "2011'de başlayan Suriyeli mülteci krizinden bu yana ilk kez Lübnan, dönüş sürecinin gerçekliğini somut rakamlarla ortaya koyabiliyor." ifadelerini kullandı.

Seyyid, Genel Güvenlik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılına kadar yarım milyondan fazla Suriyeli mültecinin Lübnan'dan "güvenli ve sürdürülebilir" şekilde ayrıldığını, bu durumun da isimlerinin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kayıtlarından silinmesine yansıdığını belirtti.

Takip ve denetim çalışmalarının, yalnızca 2025 yılında 501 bin 603 Suriyeli mültecinin Lübnan'ı terk ettiğini ortaya koyduğunu aktaran Seyyid, bunun "örgütlü ve amaçlı hükümet eylemleri ile net bir politikanın sonucu olan, türünün ilk örneği ve benzeri görülmemiş bir başarı" olduğunu vurguladı.

Seyyid, ilgili hükümet komitesinin Şam yönetimi ve uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde, geri dönenlerin onurunu koruyacak ve Lübnan'ın ulusal çıkarlarına hizmet edecek biçimde, 2026 yılı boyunca Suriyeli mültecilerin ülkelerine organize ve sürdürülebilir dönüş sürecini izlemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Lübnan hükümeti, Haziran 2025'te, hem organize hem de bireysel dönüşleri kapsayan, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşüne yönelik çok aşamalı yeni bir plan açıklamıştı.

2025 yılı boyunca geri dönüşlere ilişkin son verilerin açıklanmasından önce, resmi Lübnan tahminleri ülkedeki Suriyeli mülteci sayısının yaklaşık 1,8 milyon olduğunu, bunlardan yaklaşık 880 bininin UNHCR'ye kayıtlı bulunduğunu gösteriyordu.

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin büyük bölümünün iki yıl içinde ülkelerine döneceğini öngördüğünü ifade etmişti.

Suriye'deki silahlı gruplar, 8 Aralık 2024'te, ülke genelinde kontrol alanlarını genişleterek, 53 yıllık Esed ailesi yönetimiyle birlikte 61 yıllık Baas Partisi iktidarına son vermişti.

Kaynak: AA

