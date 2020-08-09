Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun: "Uluslararası soruşturma zaman kaybıdır" - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Beyrut Limanı'ndaki patlama hakkında yaptığı açıklamada, "Uluslararası soruşturma zaman kaybıdır" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda bulunan 12 numaralı depodaki 2 bin 700 ton amonyum nitrat patlamış, olayda en az 160 kişinin hayatını kaybetmiş ve 5 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Patlama nedeniyle kentte büyük hasar meydana gelmişti. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama hakkında uluslararası soruşturma yapılması zaman kaybı olacaktır" dedi.

Aoun geçtiğimi günlerde ise patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın uluslararası yapılmasına yönelik gelen taleplerin gerçeği saptırma girişimi olarak nitelendirmişti. - BEYRUT