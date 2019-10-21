Son Dakika Haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "bakanların banka hesap gizliliği kaldırılsın" talebi
Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan 'bakanların banka hesap gizliliği kaldırılsın' talebi

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "bakanların banka hesap gizliliği kaldırılsın" talebi

31 dakika önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetten "tüm bakanların banka hesap gizliliğinin kaldırılmasını" istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetten "tüm bakanların banka hesap gizliliğinin kaldırılmasını" istedi.

Gösteriler nedeniyle başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı yerine kent merkezinin daha dışında bulunan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Avn, hükümetten halihazırda bakanlık görevinde bulunan veya gelecekte bakanlık makamına oturacak olan herkes için banka hesap gizliliğinin kaldırılması yönünde karar alınmasını istedi.

Ülkede beş gündür devam eden gösterilere ilişkin Avn, şunları kaydetti:

"Meydanlardaki manzara, halkın acısını gösteriyor ancak yolsuzluk suçlamasına herkesi dahil etmek haksızlık olur. Bu nedenle halihazırda bakanlık görevinde bulunan veya gelecekte bakanlık makamına oturacak olan herkesin banka hesap gizliği kaldırılmalı."

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimi üzerine 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

Ülkede 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Mişel Avn, Hükümet, Beyrut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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