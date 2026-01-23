Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Güney Hızlası Açıklaması

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail saldırılarına maruz kalan güney sınır bölgesinin boşaltılmasına ilişkin herhangi bir resmi önerinin bulunmadığını ve güney halkının evlerine döneceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda, güney bölgelerinden bir heyeti kabul etti.

Güney sınır bölgesinin boşaltılmasına ilişkin resmi bir önerinin bulunmadığını ve buna karşı olduklarını vurgulayan Avn, İsrail saldırıları nedeniyle bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan ailelerin evlerine dönmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, güney sınır bölgesinin yeniden imarı, ekonomisinin güçlendirilmesi ve bölge halkı için istihdam olanaklarının sağlanmasının öncelik olduğunu kaydetti.

Avn, uluslararası topluma İsrail'e baskı yaparak saldırılarını durdurması, işgal ettiği tepelerden çekilmesi ve Lübnanlı esirleri serbest bırakması çağrısında bulundu.

Savaşın Lübnan için bir seçenek olmadığına dikkati çeken Avn, bölge halkının 1969'dan bu yana büyük kayıplar yaşadığını ifade etti.

Avn, Meclis Başkanı Berri'yi kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Avn, Baabda Sarayı'nda Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Görüşmede İsrail'in ülkeye yönelik saldırıları ve güneydeki son gelişmeler ele alındı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.