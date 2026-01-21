Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, " İsrail'in sivilleri doğrudan hedef alan saldırıları sürdürmesi, kendisinin ateşkes anlaşmasından doğan taahhütlere uymayı reddettiğini gösteriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki köyleri hava saldırılarıyla hedef aldığına işaret eden Avn, "İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları tehlikeli bir tırmanıştır." dedi.

İsrail'in günlük tehditleriyle Lübnanlı sivilleri korkutmayı hedeflediğini belirten Avn, İsrail'in söz konusu saldırılarıyla sivilleri koruyan uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Lübnan devleti olarak egemenliklerine ve toprak bütünlüklerine bağlılıklarının altını çizen Avn, şunları kaydetti:

"İsrail'in sivilleri doğrudan hedef alan saldırılarını sürdürme tutumu, kendisinin ateşkes anlaşmasından doğan taahhütlere uymayı reddettiğini gösteriyor. İsrail bu tutumuyla ayrıca, Lübnan devletinin bölgede kontrolü sağlamak, istikrarı korumak ve çatışmanın yayılmasını önlemek için sarf ettiği çabaları hiçe saydığını ortaya koyuyor."

İsrail'in ülkesine yönelik ihlallerine karşı uluslararası toplumun harekete geçmesini talep eden Avn, ateşkes garantörü ülkelerin de sorumluluklarını yerine getirmek üzere İsrail ihlallerini durdurmaları çağrısı yaptı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in güneydeki Sayda kentine bağlı Kanarit beldesine düzenlediği saldırılarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 19 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.