Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı

04.08.2022 21:50
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamanın 2'nci yıl dönümünde patlamada hayatını kaybeden 218 kişi törenle anıldı.

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlamanın 2'nci yıl dönümünde patlamada hayatını kaybeden 218 kişi törenle anıldı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos 2020 tarihinde 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu facia yaşanmıştı. Limanda meydana gelen şiddetli patlamada 218 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin kişi yaralanmıştı. Faciada 77 bin ev hasar görürken, 300 binden fazla kişi de evsiz kalmıştı.

Patlamanın 2'nci yıl dönümünde Beyrut Limanı'na yakın bir noktada bir araya gelen binlerce kişi, hükümetin patlamanın ardındaki gerçeği ortaya çıkarmada başarısızlığını kınayan sloganlar atarak, gözyaşları içinde yürüdü.

Bazı protestocular ellerini kırmızıya boyarken, bazıları ellerinde patlamada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını ve temsili tabutlar taşıdı. Protestocular, Lübnan Adalet Bakanlığı'ndan Beyrut Limanı'na ardından Beyrut'un merkezinde bulunan parlamentoya yürüdü.

Patlama ile ilgili soruşturma 6 aydır askıda

Birçok üst düzey yetkili patlamadan sorumlu tutulurken, bugüne kadar hiçbirinden hesap sorulmadı. Lübnan'ın şu anki Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamadan günler sonra limandaki kimyasal depolar konusunda uyarıldığını ve güvenlik şeflerinden gerekeni yapmalarını istediğini ifade etmişti. Dönemin başbakanı da kendisine bilgi verildiğini belirtmiş, ancak hiç kimse halkı malzemelerin tehlikeleri konusunda uyarmamıştı. Patlamayla ilgili soruşturma 6 aydan fazla bir süredir askıya alındı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki korkunç patlamanın üzerinden iki yıl geçti. Adaletsiz iki yıl. Aralarında bir BM personelinin oğlunun da bulunduğu kurbanlar adına, patlamaya ilişkin tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrımı yineliyorum" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ise, Lübnan halkının patlamanın ardından adalet tarafından teselli edilmesini umduğunu ve "gerçeğin asla gizlenemeyeceğini" ifade etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sembolü olan tahıl silosunun bir kısmı çöktü

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sembolü olan tahıl silosunun bir kısmı daha kendiliğinden yıkıldı. İçinde bulunan tahıllar nedeniyle uzun süredir yangının devam ettiği silonun kuzey bloğunun bir kısmı, patlamanın 2'nci yıl dönümü anmaları için insanların toplanmaya başlamasından yaklaşık 1 saat önce çöktü.

Geçtiğimiz Pazar günü siloların bir kısmı çökmüştü

Yetkililer, geçtiğimiz pazar günü siloların ilk bölümünün kendiliğinden çökmesinin ardından bu hafta başlarında limanın bazı bölümlerini ihtiyati tedbir olarak tahliye etmişti. Çökme nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Öte yandan, 50 yaşında ve 48 metre yüksekliğinde olan dev silolarda çıkan yangın haftalardır devam ediyor. - BEYRUT

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 2'nci yılında hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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