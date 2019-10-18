Son Dakika Haberleri: Lübnan'da halk neden sokaklarda?
BBC
Son Dakika Dünya Lübnan'da halk neden sokaklarda?

Lübnan'da halk neden sokaklarda?

15 dakika önce

Lübnan hükümetinin internet aramalarını vergilendirme planlarına karşı çıkan binlerce kişi sokaklarda hükümet karşıtı protestolar düzenledi.

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Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'da hükümet, WhatsApp aramalarını vergilendirme planlarını ülke genelinde gösterilen tepkiler nedeniyle geri çekti.

Saad Hariri hükümeti, Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp ve benzeri internet aramaları sağlayan uygulamalara günlük 0,20 dolar (20 sent) vergi getirmeyi planlıyordu.

Ama kararı protesto edenler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalardan sonra, hükümet internet aramalarını vergilendirme planlarını durdurdu.

Gösteriler, Lübnan'da son yıllarda yaşanan en geniş çaplı eylemler oldu.

Bazı göstericilerin lastik yaktığı olaylara güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çıkan olaylarda bazı göstericilerin yaralandığı bildirildi.

Göstericilerin bir kısmı kamu binaları çevresinde toplandı.

Başbakan Hariri, Cuma günü düzenlenmesi beklenen kabine toplantısını iptal etti.





Göstericiler neyi protesto ediyor?

Göstericileri sokağa atan karar WhatsApp aramalarına vergi getirlmesi planları oldu. Ama birçoğu hükümeti ekonomik krizle mücadelede eksik gördüklerini söylüyor.

Sokağa çıkan binlerce gösterici protestoların asıl sebebinin ekonomik kriz olduğunu ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan Cezar Şaaya adlı bir muhasebeci "Evde oturuyordum, insanların harekete geçtiğini görünce ben de dışarı çıktım. Evliyim, her ay ödemem gereken ev kredisi var ve çalışmıyorum. Bu devletin suçu" dedi.

Perşembe günü Beyrut'un Riad el Sulh Meydanı'nda "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganları atıldı.

Göstericiler ayrıca, Lübnan'da son yıllarda görülen en büyük orman yangınlarıyla mücadelede de hükümetin yetersiz kalmasına tepki gösterdi.

WhatsApp vergisi nedir?

Hükümet, 2020 bütçe taslağında gelirleri artırabilmek için Perşembe günü 'Voip' olarak bilinen internet üzerinden telefon görüşmelerine günlük vergi getirileceğini duyurmuştu.

Bu karar, WhatsApp, Facebook, Messenger ve Apple'ın FaceTime uygulamaları için geçerli olacaktı.

Vergi oranı da günlük 0,20 dolar olarak belirlenmişti.

Bu kararla hükümet yaklaşık 3,5 milyon Voip kullanıcından, yıllık 250 milyon dolar gelir vergisi elde etmeyi planlıyordu.

Ülkedeki iki cep telefonu şebekesi de devlete ait şirketlere bağlı. Lübnan'da telefon ücretleri bölgenin en pahalı şebekeleri arasında.

Ama göstericiler sokaklara dökülmelerinin asıl sebebinin bu vergi olmadığını söylüyor.

Beyrut'taki protestoculardan Abdullah "WhatsApp için burada değiliz, her şey için, yakıt, gıda, ekmek hepsini protesto için buradayız" dedi.

Hükümet, Lübnan, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:18 
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