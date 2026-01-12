Lübnan'da Hizbullah'ın Silahsızlanması Gündemde

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Hizbullah'ın elindeki silahların "hem Şii toplum hem de Lübnan için yük" haline geldiğini belirterek, silahsızlandırmanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Bakan Recci, Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Sky News Arabia televizyonuna, Lübnan'da Beyrut yönetiminin silahları devlet tekelinde toplama sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a hitaben konuşan Recci, "Şiiler Lübnan'ın temel bir unsurudur. Ancak Hizbullah'ın silahı ne sizi ne de Lübnan'ı koruyor. Hizbullah'ın elindeki silahlar hem Şii toplum hem de Lübnan için yük." dedi.

Recci, İsrail ile Lübnan arasında Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin, anlaşmanın "sadece Hizbullah'ın faaliyetlerinin durdurulmasını değil, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını da şart koştuğunu" kaydetti.

"Silahların devletin elinde olmasını isteyen Lübnan halkı"

Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizlerin temelinde silah gücünün tek bir merkezde toplanmaması olduğunu belirten Recci, şunları söyledi:

"Lübnan'daki tüm siyasi ve ekonomik meseleler, silahın devlet tekelinde olması kuralının uygulanmaması nedeniyle şu anda durmuş vaziyette. Silahların sadece devletin elinde olmasını isteyen Lübnan halkıdır. Bu ABD'nin veya uluslararası güçlerin talebi değildir."

Recci, Hizbullah'ın silahlarını bulundurmaya devam etmesi durumunda, bunun İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi için kapı aralayacağını ifade etti.

Kendi siyasi görüşleriyle Beyrut yönetiminin tutumu arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığına dikkati çeken Recci, İran ve Hizbullah ilişkileri konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Beyrut'u ziyaret eden İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmesindeki ifadelerini yineleyen Recci, "Kendisinden, İranlı yetkililerin Lübnan'ın içişlerine müdahale eden açıklamalar yapmayı bırakmasını istedim. İran silahlı bir grubu (Hizbullah) silahlandırırken, ABD Lübnan ordusunu silahlandırıyor." şeklinde konuştu.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında da ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 8 Ocak'ta Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngören "planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını" duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceklerini vurguluyor.

Son olarak, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik sürecin ikinci aşamasını kararlılıkla hayata geçireceklerini ifade etti.