Lübnan'da meclis binasını kuşatan göstericiler oturumu erteletti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki meclis binasını kuşatan göstericiler, parlamentoda bugün yapılması planlanan oturumu erteletti.

Mecliste düzenlenecek oturumda "görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, suistimal ve kamu malında savurganlık gibi suçların genel affa dahil edilmesi" yönündeki bentleri de barındıran yasaların görüşüleceğini ileri süren göstericiler, söz konusu oturumun yapılamaması için meclis çevresinde insan zinciri oluşturdu.

Oturumun basına kapalı değil açık olmasını isteyen protestocular, öncelikli olarak "teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması" taleplerini yineledi.

Necme Meydanı girişinde arbede

Meclise giden Necme Meydanı girişinde, yolu kapatan eylemciler ile emniyet güçleri arasında arbede yaşandı.

Çok sayıda kadın göstericinin, erkek eylemcilerle emniyet güçleri arasında barikat oluşturduğu görüldü.

Eylemciler sadece askeri araçlar ile ambulansların alana girişine izin verdi.

Korumalar havaya ateş açtı

Öte yandan Beyrut'un merkezindeki Bab İdris noktasından meclise ulaşmak isteyen konvoyda bulunan üç araç göstericilerin üzerine sürüldü ve konvoya eşlik eden bazı korumalar havaya ateş açtı. Söz konusu araçların çarpması sonucu bazı göstericilerin yaralandığı aktarıldı.

Protestocular Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtsever Hareketi Milletvekili George Atallah'ın da meclise girişini engelledi.

Meclisteki oturum ertelendi

Bunun üzerine Meclis Başkanı Nebih Berri, göstericilerin yoğun baskıları nedeniyle bugünkü oturumun ertelenmesi kararı aldı.

Meclis Genel Sekreteri Adnan Dahir, basına yaptığı açıklamada, yeter sayıya ulaşılamadığı için meclis oturumunun daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendiğini söyledi.

Meclis Başkanı Berri, daha önce yaptığı açıklamada, bugün yapılacak oturumda "halkın taleplerini karşılayacak önemli yasaların konuşulacağını" ifade etmişti.

Meclisteki oturum geçen hafta da yapılamamıştı.

Bankalar greve son verdi

Bu arada Lübnan'daki bankalar bir hafta süren grevin ardından alınan güvenlik önlemleri altında yeniden hizmet vermeye başladı.

Lübnan Banka Çalışanları Sendikaları Birliği, sektör çalışanlarının müşterilerin hakaret ve saldırılarına maruz kaldığı gerekçesiyle 12 Kasım'da genel grev kararı almıştı.

Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.