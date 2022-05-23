Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı - Son Dakika
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Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı

23.05.2022 18:07

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 yıl önce meydana gelen toplumsal gösteriler sırasında Meclis binası etrafına güvenlik amacıyla konulan büyük beton bariyerler kısmen kaldırılmaya başlandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 3 yıl önce meydana gelen toplumsal gösteriler sırasında Meclis binası etrafına güvenlik amacıyla konulan büyük beton bariyerler kısmen kaldırılmaya başlandı.

Beyrut'un merkezinde Meclis binasının hemen önünde bulunan "Necim Meydanı" çevresindeki beton duvarların kaldırılması için düzenlenen törene Lübnan İçişleri Bakanı Besam Mevlevi de katıldı.

Meydana ve dolaylı olarak Meclise çıkan tüm sokakları kapatan beton duvarların bir kısmı getirilen vinçlerle kaldırıldı.

Meclisin önünden geçen yolların yaya trafiğine açılması hakkında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bakan Mevlevi, "Burada duran (duvarın önünde) göstericiler bugün Meclise girebildi. Seçimleri gerçekleştirdiğimiz gibi Lübnan'ı da birlikte inşa edeceğiz. Halkın sesini dinleyip istediklerini yerine getireceğiz." dedi.

Mevlevi, beton duvarların kaldırılmasından sonra Meclis çevresinin tamamen yaya trafiğine açılacağını söyledi.

Neden şimdi kaldırıldı?

Lübnan'da 2019'daki hükümet karşıtı gösterilerde öne çıkan yaklaşık 15 aktivist ve siyasetçi, 15 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde sürpriz bir şekilde 128 sandalyeli Meclise girmeyi başarmıştı.

Bağımsız milletvekilleri arasında yer alan Elias Jarade, Twiter hesabından yaptığı açıklamada, 2019'dan beri Beyrut'un merkezindeki yolları kapan duvarların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Jarade, seçimleri kazanan milletvekillerinin Mecliste yemin etmeden önce beton duvarların kaldırılması gerektiğini, çünkü daha önce girişlerine beton duvarlarla izin verilmediğini ancak artık halkın oyuyla Meclise girebileceklerini ifade etmişti.

Bağımsız milletvekilinin duvarların yıkıldığını gösteren bir karikatürle paylaştığı açıklaması sosyal medyada ciddi yankı buldu.

Jarade'nin açıklaması ve paylaşımları üzerine yerel medyada Şii Emel Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de Meclis oturumu öncesi güvenlik duvarlarının kaldırılması talimatı verdiği kaydedildi.

Güvenlik duvarları ne gibi sorunlar oluşturuyordu?

Lübnan'ın önemli gelirleri arasında yer alan turizm sektörü özellikle Kovid-19'un ortaya çıktığı Şubat 2020'den beri hiç iyi durumda değil.

Beyrut'a gezmeye gelen birçok turist, Necim Meydanı ve Meclise giden yolların kapalı olması nedeniyle kentin en güzel bölgelerini gezmekten mahrum kalıyordu.

Necim Sahası ve çevresi, yaya ve araç trafiğine kapatılmadan önce kentin en ünlü restoran ve kafelerinin bulunduğu yerler arasındaydı.

Alınan güvenlik kararı nedeniyle bölgedeki tüm işletmeler kepenk kapatmak zorunda kalmıştı.

Güvenlik duvarı ve üzerine çekilen dikenli teller kentte kötü bir manzara oluşturduğu gibi temizlenmeyen ve biriken çöpler de başka bir sorun arz ediyordu.

Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı
Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı
Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı
Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı
Lübnan'da Meclis binasının etrafını çevreleyen güvenlik duvarları kısmen kaldırıldı

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Kaynak: AA

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