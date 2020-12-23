Lübnan'da Süryani Ortodoks Patriği Saliba, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Lübnan'daki Süryani Ortodoks Patriği George Saliba, Anadolu Ajansı'nca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Süryani Ortodoks Patriği Saliba, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde tercihini Houssam Shbarou'nun "Lübnan'da patlama" fotoğrafından yana kullanan Saliba, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve büyük yıkımla sonuçlanan felaketleri hatırlattığı için Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlamanın fotoğrafını oyladığını söyledi.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonucu on binlerce ailenin yerinden olduğunu ve 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Saliba, "Lübnan hükümeti, patlamayla ilgili gerçekleri ortaya çıkarması için imkansızı yapması gerekir. Bu patlama kendiliğinden olmadı. Bu kadar patlayıcıyı Beyrut Limanı'nda kim tutuyordu ve neden tutuyordu?" diye konuştu.

Patrik Saliba, patlamada hayatını kaybeden 200'ü aşkın kişinin yakınları olduğuna işaret ederek, en azından bu insanların gerçekleri öğrenmekle rahatlamaları gerektiğine dikkati çekti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 bini aşkın kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

Lübnan yargısı, 14 Kasım'da patlamayla ilgili 3'ü gıyaben olmak üzere toplam 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurmuştu.????