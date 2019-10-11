Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 276 bini ülkelerine döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ev sahipliğini yaptıkları Suriyeli mültecilerden bugüne kadar 276 bininin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Lübnan topraklarındaki Suriyeli mültecileri temel bir mesele olarak ele aldıklarını söyleyen Avn, geçen yıl sağladıkları koordinasyonla başlatılan gönüllü dönüş kapsamında bugüne kadar 276 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gittiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn, dönüş yapan Suriyeli mülteciler konusunda şu ana kadar kendilerine olumsuz herhangi bir bilginin ulaşmadığını aktardı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Murrison da ülkesi ile Lübnan arasındaki iş birliğinin güçlenmesine önem verdiklerini ifade etti.

Murrison ayrıca İngiltere'nin Lübnan ordusuna verdiği desteğin süreceğini belirtti.

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.