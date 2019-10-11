Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 276 bini ülkelerine döndü
Son Dakika Güncel Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 276 bini ülkelerine döndü

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 276 bini ülkelerine döndü

1 saat önce

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ev sahipliğini yaptıkları Suriyeli mültecilerden bugüne kadar 276 bininin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 276 bini ülkelerine döndü, System.String[]

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ev sahipliğini yaptıkları Suriyeli mültecilerden bugüne kadar 276 bininin ülkelerine döndüğünü belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Andrew Murrison ve beraberindeki heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mültecilerin durumu ele alındı.

Lübnan topraklarındaki Suriyeli mültecileri temel bir mesele olarak ele aldıklarını söyleyen Avn, geçen yıl sağladıkları koordinasyonla başlatılan gönüllü dönüş kapsamında bugüne kadar 276 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine gittiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Avn, dönüş yapan Suriyeli mülteciler konusunda şu ana kadar kendilerine olumsuz herhangi bir bilginin ulaşmadığını aktardı.

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Murrison da ülkesi ile Lübnan arasındaki iş birliğinin güçlenmesine önem verdiklerini ifade etti.

Murrison ayrıca İngiltere'nin Lübnan ordusuna verdiği desteğin süreceğini belirtti.

Suriyeli mülteciler, Nisan 2018'den bu yana Beşşar Esed rejimi ile Lübnan emniyetinin koordinasyonunda kafileler halinde ülkelerine dönüyor.

Bir süredir Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapan Lübnanlı yetkililer, mülteciler konusunda uluslararası toplumun desteğini talep ediyor.

Lübnan'daki resmi verilere göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle 1,5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti. Birleşmiş Milletler verilerine göre ise bu sayı bir milyonun altında.

İngiltere, Mişel Avn, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar, Fransa, İngiltere ve ABD savunma bakanlarıyla görüştü
İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Şehitlerin hesabı tek tek sorulacak Cem Yılmaz, 29 Ekim'de yapacağı gösterinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:02:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden 276 bini ülkelerine döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]