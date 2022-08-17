Lübnan, gıda güvenliği için yeni tahıl siloları inşa edecek - Son Dakika
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Lübnan, gıda güvenliği için yeni tahıl siloları inşa edecek

17.08.2022 20:06
Lübnan, gıda güvenliği için yeni tahıl siloları inşa edecek

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, 2 yıl önceki Beyrut Limanı'ndaki patlamada yıkılan tahıl silosu yerine ülkenin farklı bölgelerinde yeni siloların inşa edileceğini açıkladı.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam, 2 yıl önceki Beyrut Limanı'ndaki patlamada yıkılan tahıl silosu yerine ülkenin farklı bölgelerinde yeni siloların inşa edileceğini açıkladı.

Selam, 4 Ağustos 2020'deki büyük liman patlamasında harabeye dönen ve ardından patlamanın ikinci yıl dönümünde yeniden yıkılan silo bölgesinde incelemelerde bulundu.

Limandaki siloda incelemeler yaptıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Selam, "Beyrut ve Trablusşam Limanı ile Bekaa bölgesinde yeni silolar inşan edilecek. Her bir silo yaklaşık 120 bin ton tahıl depolayabilecek." ifadelerini kullandı.

Selam, inşa edilecek siloların gıda güvenliğine destek sağlayacağını ve yaklaşık 9 aylık tahıl ihtiyacının temin edilebileceğini söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamada, ülkenin 50 yıllık en büyük tahıl silosu kullanılamaz hale gelmişti. Silo, liman soruşturması nedeniyle yıkılamadığı gibi yeniden inşa da edilemedi.

Ukrayna ve Rusya arasında şubat ayında patlak veren savaş sonrası, iki ülkeden tahıl ithal eden Lübnan zor duruma düşmüştü.

Lübnan, siloların olmaması nedeniyle sadece halihazırda 2 aylık tahıl depolama kapasitesine sahip.

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Kaynak: AA

Beyrut Limanı, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan, gıda güvenliği için yeni tahıl siloları inşa edecek - Son Dakika

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