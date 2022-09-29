Lübnan'da 25 yıldan sonra resmi dolar kuru 1500'den 15 bine çıkarıldı - Son Dakika
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Lübnan'da 25 yıldan sonra resmi dolar kuru 1500'den 15 bine çıkarıldı

29.09.2022 00:30
Lübnan'da 25 yıldan sonra resmi dolar kuru 1500'den 15 bine çıkarıldı

Lübnan Maliye Bakanlığı, 1997'den beri 1500 Lübnan lirasından işlem gören 1 ABD dolarının, meclis tarafından onaylanan 2022 bütçesine göre 15 bin Lübnan lirası üzerinden işlem göreceğini duyurdu.

Lübnan Maliye Bakanlığı, 1997'den beri 1500 Lübnan lirasından işlem gören 1 ABD dolarının, meclis tarafından onaylanan 2022 bütçesine göre 15 bin Lübnan lirası üzerinden işlem göreceğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı, Lübnan Merkez Bankası tarafından belirlenen resmi dolar kurundaki değişiklik hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kasım ayından itibaren Merkez Bankası tarafından 1 ABD dolarının 15 bin Lübnan lirası üzerinden işlem göreceği, bu kararın hem Maliye Bakanlığı hem de Merkez Bankası tarafından onaylandığı ifade edildi.

Kararın alınmasındaki nedene de değinilen açıklamada, ülkedeki "döviz kurunda kademeli bir şekilde birleştirme adımı" olarak nitelendirildi.

Lübnan Merkezi Bankası, 1997'den beri 1 ABD dolarını 1500 Lübnan lirası kurundan hesaplıyordu ancak ülkede 2019'dan itibaren yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle Lübnan lirasında sert düşüşler ve dolar karşısında yüzde 95'e varan ciddi değer kaybı yaşandı.

Halihazırda karaborsada 1 ABD doları 38 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görürken, Merkez Bankasına göre bu, liranın gerçek değerini yansıtmıyor.

Lübnan Meclisi, 27 Eylül'de oy birliği ile kabul edilen 2022 bütçesinde 1 ABD dolarının 15 bin Lübnan lirası üzerinden işlem göreceğini belirledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da 25 yıldan sonra resmi dolar kuru 1500'den 15 bine çıkarıldı - Son Dakika

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