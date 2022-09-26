Lübnan Meclisi 2022 genel bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika
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Lübnan Meclisi 2022 genel bütçe tasarısını kabul etti

26.09.2022 20:16
Lübnan Meclisi 2022 genel bütçe tasarısını kabul etti

Lübnan Meclisi, 2022 bütçesini onayladı.

Lübnan Meclisi, 2022 bütçesini onayladı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, 2022 genel bütçe tasarısı, 63 milletvekilinin "evet" oyuyla Meclisten geçti. Oylamada 37 milletvekili "hayır" oyu kullanırken 6'sı çekimser kaldı.

Bütçenin en önemli maddeleri arasında askerler, emekliler, sözleşmeliler ve tüm kamu çalışanlarının maaşlarına 5 milyon Lübnan lirasından az ve 12 milyondan fazla olmamak kaydıyla temel maaşın iki katı kadar zam yapılması yer aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Lübnan'a vereceği 3 milyar dolarlık kredi için 2022 bütçesinin onaylanmasını da içeren bir dizi şart koşmuştu.

IMF heyeti, Beyrut'ta 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümeti ile yaklaşık 4 yıl süre zarfında ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Lübnan Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Ekonomik krizden önce yaklaşık 440 dolar civarında olan asgari ücret, Lübnan lirasındaki değer kaybı nedeniyle 30 doların altına kadar düştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Meclisi 2022 genel bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lübnan Meclisi 2022 genel bütçe tasarısını kabul etti - Son Dakika
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