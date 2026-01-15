Lübnan Ordusu İçin Uluslararası Görüşmeler - Son Dakika
Lübnan Ordusu İçin Uluslararası Görüşmeler

15.01.2026 01:17
Lübnan Genelkurmay Başkanı, ordunun desteklenmesi için uluslararası yetkililerle görüştü.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel'in, uluslararası yetkililerle ülkedeki son durumun yanı sıra Lübnan ordusunun desteklenmesi hakkında görüştüğü belirtildi.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heykel, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michael Issa'nın yanı sıra Suudi Arabistan Büyükelçisi Velid Buhari, Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Ala Musa, Katar Büyükelçisi Suud bin Abdurrahman Al Sani ve Fransa Büyükelçisi Herve Magro'nun yanı sıra Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed bin Abdulaziz Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Lübnan'daki gelişmelerin ve Fransa'nın başkenti Paris'te 5 Mart tarihinde Lübnan ordusunu desteklemek için düzenlenmesi planlanan konferansın hazırlıkları ele alındı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın da uluslararası yetkililerle Paris'te düzenlenmesi beklenen konferansın hazırlıklarını görüştüğü aktarılmıştı.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında da ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 8 Ocak'ta Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngören "planın ilk aşamasının hedefine ulaştığını" duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça örgütün silahlarını teslim etmeyeceğini vurguluyor.

Son olarak, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik sürecin ikinci aşamasını kararlılıkla hayata geçireceklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
