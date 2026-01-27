Lübnan ve Avusturya’dan Ortak Toplantı

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve Avusturya Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu'dan Sorumlu Temsilcisi Arad Benkö, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Recci, başkent Beyrut'ta Benkö ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Lübnan hükümetinin yürüttüğü reform süreci ile Suriyeli mültecilerin durumu de ele alındı.

Bakan Recci, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünün sağlanmasına katkı sunması gerektiğini belirtti.