Lübnan, yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan ile Brezilya'dan yolcu taşınmasına kısıtlama getirdi - Son Dakika

Lübnan Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanlığı, Beyrut Havalimanında faaliyet gösteren havayollarına Hindistan ve Brezilya'dan gelen tüm yolcuları taşımayı durdurmaları talimatı verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan yeni önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Beyrut Havalimanında faaliyet gösteren havayollarına Hindistan ve Brezilya'dan yolcu taşımayı durdurmaları talimatı verilen açıklamada, "Söz konusu ülkelerden gelmek isteyen yolcular, Lübnan'a gelmeden önce 14 günden az olmamak kaydıyla başka bir ülkede ikamet etmeli." ifadeleri yer aldı.

Mevcut durumda salgından dünyada en fazla etkilenen ülkelerin başında yeni bir mutant virüsün görüldüğü Hindistan geliyor.

John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre Hindistan'da vaka sayısı 18 milyon 376 bini geçerken, ölü sayısı 204 bin 832'ye ulaşmış durumda.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de ülkede şu ana kadar 524 bin 241 kişi Kovid-19'a yakalandı, bunlardan 455 bin 115'i iyileşti, 7 bin 224 kişi ise vefat etti.