Lukas Podolski transfer planlarını corona virüs bozdu!

Salgın nedeniyle ekonomik olarak zorluk yaşayan Köln'ün bu sebeple Podolski transferini rafa kaldırdığı kaydedildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre Köln , eski futbolcusu Lukas Podolski ile anlaşma noktasına geldi ancak corona virüs krizi nedeniyle transfer gerçekleşemedi.

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