Lukas Podolski transfer planlarını corona virüs bozdu!

Spor Arena Dış Haber | Süper Lig takımlarından Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski için Almanya'dan transfer iddiası geldi.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Köln, eski futbolcusu Lukas Podolski ile anlaşma noktasına geldi ancak corona virüs krizi nedeniyle transfer gerçekleşemedi.
Salgın nedeniyle ekonomik olarak zorluk yaşayan Köln'ün bu sebeple Podolski transferini rafa kaldırdığı kaydedildi.
Lukas Podolski, daha önceden verdiği röportajlarda günün birinde Köln'e dönmek istediğini söylemişti.