Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada

03.06.2022 11:57

Kocaeli'de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi.

Kocaeli'de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi. Kaza anları saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza, gece 00.50 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 06 CIV 865 plakalı Audi marka lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki 41 HS 865 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Audi marka otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, lüks otomobilin önündeki araca çarpma anı ve sonrasında takla atarak durabilmesi saniye saniye kaydedildi.

(Adil Özdemir - Mehmet Ekrem Ceylan-İHA)

Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada
Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada

YORUMLAR
500
Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada Ordu'da dehşete düşüren görüntüler: Kepçe operatörünün içerisinde sürücü olan otomobile taklalar attırdığı anlar kamerada
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:01:58. #1.12#
SON DAKİKA: Lüks otomobilin takla attığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement