Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu

18.05.2022 14:42

İstanbul Esenyurt'ta günübirlik olarak kiraladığı evde kaldığı öne sürülen İstanbul Barosu avukatlarından Avukat Kamil Başar Gök, dairede ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olduğu belirlenen Başar Gök'ün eşinin de hakim olduğu öne sürüldü. Savcılık olayla ilgili 'şüpheli ölüm' soruşturması başlattı.

Esenyurt'ta iddiaya göre İstanbul Barosu avukatlarından Kamil Başar Gök (44) geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Gökevler Mahallesi'nde günübirlik bir rezidans odası kiraladı. Ertesi gün odadan ayrılması gereken saatte Gök anahtarı teslim etmeyince görevliler kontrol amacıyla odaya girdi.

Günlük kiralık dairede avukatın sır ölümü! Küvette bilekleri kesik halde bulundu

BİLEKLERİ KESİK HALDE BULUNDU

Odanın banyo kısmına giren görevliler, avukat Gök'ün küvette kanlar içerisinde yattığını görünce durumu hemen yetkililere haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde bilekleri kesik halde bulunan avukatın öldüğü tespit edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Günlük kiralık dairede avukatın sır ölümü! Küvette bilekleri kesik halde bulundu

EŞİ DE BAKIRKÖY ADLİYESİ'NDE HAKİM

Olay Yeri İnceleme ekipleri rezidans dairesinde araştırma yaparken, Gök'ün eşinin Bakırköy Adliyesi'nde hakim olduğu öğrenildi. Gök'ün cansız bedeni ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Avukat Gök'ün kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta eşini öldüren itfaiye eri, kurbanını 'ihanetle' suçladı: Müebbetle yargılanıyor Esenyurt'ta eşini öldüren itfaiye eri, kurbanını 'ihanetle' suçladı: Müebbetle yargılanıyor Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada
Kaynak: İHA

İstanbul Barosu, Kamil Başar, Pazartesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika
14:51 Evlilik yolunda ilk adımı attılar: Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin ile NBA oyuncusu Cedi Osman nişanlandı
14:49 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Atlas üzerine atılan suçlardan kurtulabilecek mi?
14:42 Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu
14:40 Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten SADAT sözleri: Kılıçdaroğlu'nun adımı doğru, soru işaretleri aydınlatılmalı
14:28 Erdoğan'dan Özdağ'a: İstihbaratçı artığı
14:26 Fenerbahçe Bosna Hersek kökenli Haris Seferovic'in peşinde
14:24 5 yaşında 34 ameliyat geçiren küçük Cem'in hayatta kalmak için tek umudu İngilter'deki organ nakli
14:16 Finlandiyalı milletvekilinden boykot çağrısı: Türkiye'ye tatile gitmeyin, Türk kebabı yemeyin, Türk otomobilli kullanmayın
13:58 Yaz aylarının sevilen meyvesi incir, faydalarıyla ile göz göz kamaştırıyor
13:50 Emanet dizisinden olaylı ayrılmıştı! Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi: Mobbing uygulanarak çalışmaya zorlandım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 15:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Lüks rezidansta avukatın şüpheli ölümü! Banyoda cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement