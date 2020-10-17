Lüks yatlar "Dar" ve "Sunrays" Marmaris'te - Son Dakika

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki "Dar" ile 86 metre uzunluğundaki "Sunrays", gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Hisarönü Körfezi'nde bir süredir demirleyen ultra lüks mega yatlarda dolar milyarderi iş insanları ve ailelerinin tatil yaptığı öğrenildi.

World Superyacht Awards 2019'da "yılın motor yatı" seçilen agresif görünümlü bir köpekbalığı silüetini andıran "Dar" isimli yat, biri ana süit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.

Cayman Adaları bayraklı 90 metre uzunluğundaki yatta, Forbes dergisine göre dolar milyarderi olan Ürdün asıllı Rusya vatandaşı iş insanı Ziyad Manasır'ın, ailesiyle birlikte tatil yaptığı öğrenildi.

- Sunrays

Cayman Adaları bayraklı 86 metre uzunluğundaki "Sunrays" ise kiralık olarak zengin misafirlere hizmet veriyor.

Uluslararası Süperyat Derneği (ISS) tarafından 2010'un en iyi yatı ünvanını taşıyan Sunrays'ın, 14 metre genişliğinde ve her türlü lüksü barındırıyor.

Dolar milyarderi Hindistan vatandaşı iş insanı Ravikant Ruia ile ailesi ve misafirlerine lüks bir tatil imkanı sunan yat, konuklarına Hisarönü Körfezi'nin eşsiz güzelliklerini gezdiriyor.