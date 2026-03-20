Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özgür Özel'in "Lüksemburg'da yatı var" iddiasına, "Lüksemburg'a gitmedim" diyerek yanıt vermişti. Gürlek'in bir süre yönetim kurulunda yer aldığı şirketin sözleşmesinde yönetim kurulu faaliyetlerinin fiilen Lüksemburg'da olması ile ilgili bir hüküm yer almadığı, dolayısıyla görev kapsamında söz konusu ülkeye gitme zorunluluğu bulunmadığı ortaya çıktı.
SON DAKİKA: "Lüksemburg" iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş - Son Dakika
