Lula'dan ABD'nin Venezuela Saldırısına Tepki

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısını ve Maduro'nun ülkeden çıkarılmasını kınadı. Bu adımın "kabul edilemez bir sınırı aştığını" ve "tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" belirten Lula da Silva, eylemin Latin Amerika'ya müdahalenin en kötü anlarını hatırlattığını ve bölgenin barış bölgesi statüsünü tehdit ettiğini vurguladı.

Da Silva, ayrıca, Maduro'nun selefi Hugo Chavez ile geçmişteki yakın ilişkilere rağmen, 2024'teki tartışmalı seçim zaferinin tanınmaması nedeniyle Brezilya-Venezuela ilişkilerinin soğuduğunu ifade etti.