Lüleburgaz'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve gıda yardımları - Son Dakika

Lüleburgaz Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve gıda yardımları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görülmesinin ardından ihtiyaç sahiplerine yardıma başladıklarını belirtti.

365 kişiye nakdi yardım, 955 kişiye gıda yardımı yapıldığını bildiren Gerenli, şunları kaydetti:

"Bu süreçte bir yandan esnaf odaları ve dernekler vasıtasıyla bizlere iletilen ihtiyaç sahibi esnaf ve iş yeri çalışanlarına yardımlarımız devam ederken diğer yandan belediyemiz Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bugüne kadar 365 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza toplam 128 bin 500 lira nakdi yardım, 955 vatandaşımıza da gıda ve temizlik malzemesi içeren yardım paketi ulaştırdık. Bu pandemi sürecinde halkımızın ve esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."