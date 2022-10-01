Kırklareli'nden kısa kısa

Ahmetbey beldesindeki anma programına Kaymakam Salih Yüce , Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş , şehit öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri ile ailesi katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneğinde düzenlenen toplantıda, ürün değişikliği yapacak çiftçilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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