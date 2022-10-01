Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

01.10.2022 12:38
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz'da köy muhtarlarına Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında bilgi verildi.

Lüleburgaz'da köy muhtarlarına Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneğinde düzenlenen toplantıda, ürün değişikliği yapacak çiftçilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

Çiftçi Kayıt Sisteminin önemine değinen Sağdıç, özellikle muhtarların bu konuda bilinçli olmasını istedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından muhtarlara sistem hakkında bilgi verildi.

Şehit öğretmen kabri başında anıldı

Diyarbakır'da 1996 yılında şehit edilen öğretmen Uğur Gören, Lüleburgaz ilçesinde kabri başında anıldı.

Ahmetbey beldesindeki anma programına Kaymakam Salih Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, şehit öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri ile ailesi katıldı.

Şehit öğretmen Gören'in kabrine çiçekler bırakılıp, dua edildi.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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