Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
16.01.2026 07:12
Ceylanköy'de kontrolden çıkan otomobil tarlaya girdi, sürücü hafif yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ceylanköy köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil tarlaya girerken sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.H. idaresindeki 39 MA 0332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişiden yolcu kazayı yara almadan atlatırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü B.H., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
