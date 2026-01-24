Lüleburgaz'da Uluslararası Çocuk Şenliği

Lüleburgaz ilçesinde Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Lüleburgaz Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek şenlik kapsamında hazırlık toplantısı düzenlendi.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Pektaş başkanlığında Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisinde (LYKA) düzenlenen toplantıda şenlikte yapılması planlanan faaliyetler ele alındı.

Pektaş, şenliğin en iyi şekilde organize edilmesi için gayret gösterdiklerini söyledi.

Yemeni kursu açıldı

Lüleburgaz ilçesinde yemeni kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Lüleburgaz Belediyesince düzenlenen kursa 40 kişi katıldı.

Eğitmen Mehmet Kopar tarafından kursiyerlere yemeni üretimi hakkında bilgi verilecek.

6 gün sürecek kursu başarıyla tamamlayanlara belge verilecek.