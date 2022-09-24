Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı

24.09.2022 10:56
Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğünce, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Yaklaşık 70 personelin katılımıyla gerçekleşen uygulamada 37 okul bahçesi, 15 park ve bahçe ile 4 metruk bina kontrol edildi.

Yaklaşık 2 saat süren uygulamada okulla ilgisi olmayan ve çevreye rahatsızlık veren 7 şüpheliye 581'er lira olmak üzere 4 bin 67 lira ceza uygulandı.

Denetimde ayrıca bir şüphelinin üzerinde tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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