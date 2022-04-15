LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI - Son Dakika
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LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI

15.04.2022 14:34

MERSİN'de Silifke Belediyesi'nin organizasyonuyla otizmli ve engelli 50 çocuk lunaparkta doyasıya eğlendi.

MERSİN'de Silifke Belediyesi'nin organizasyonuyla otizmli ve engelli 50 çocuk lunaparkta doyasıya eğlendi.

Silifke Belediyesi tarafından ücretsiz sunulan bu hizmette Belediye Başkanı Sadık Altunok'ta çocuklarla birlikte çarpışan arabaya binip, mehteran davulu çalarak onların sevinçlerine ortak oldu. Programa Silifke Engelliler Derneği Başkanı Nurettin Ateş ve öğrenci velileri de katıldılar. Ramazan boyunca açık olacak lunaparka gelecek olan özel çocuklara, şehit ve gazi yakını çocuklara ücretsiz hizmet vereceklerini belirten Belediye Başkanı Sadık Altınok, 'Çocuklarla birlikte olmak onları sevindirmek bizleri bu mübarek ayda ayrıca mutlu etti. Her zaman farkındalık içinde olmalıyız' dedi.

Başkan Altınok, 'Silifke'de Ramazanla beraber, çocuklarımızın eğleneceği, hem ailelerimizin vakit geçirebileceği Ramazan Şenliklerini oluşturan bir merkez açtık. Akşamları Hacivat-Karagöz, mehteran gösterimleri, alışverişte zaman geçirebilecekleri, hem de çocukların lunaparkta zaman geçireceği bir alanımız. Bugün otizmli çocuklarımızın aileleri ile beraber 16.00-18.00 saatleri arasında onlara ücretsiz olarak imkanlar sağlıyoruz. Burada Ramazan ayı boyunca özel çocuklarımızın hepsine buradaki imkanlarımız ücretsiz olarak, şehit, gazi ve özel çocuklarımıza burada hizmet veriyoruz. Otizmliler için merkezler kurduk, parklar kurduk, yaşam alanları kurduk, imkanlarımızı özel çocuklarımız için kullanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI
LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI
LUNAPARK BU SEFER OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÇALIŞTI

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Silifke Belediyesi, Engelli, Ramazan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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