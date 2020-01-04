Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri

7 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'nin talipleri artıyor.

Lyon, Galatasaraylı Jean Michael Seri için teklif hazırladı | Transfer haberleri, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiraladığı Jean Michael Seri'nin talipleri artıyor.


Everton ve Monaco'nun ilgilendiği 27 yaşındaki futbolcu için Lyon'un teklif hazırlandığında olduğu kaydedildi.


İngiliz basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekibi, Seri için Lyon'a 20 milyon euroluk teklifte bulunacak.


Jean Michael Seri bu sezon Galatasaray formasıyla oynadığı 18 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


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Galatasaray, Fulham, Lyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:14 
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