M23'ten KDC'ye Dron Saldırısı

05.02.2026 10:19
KDC'deki M23 grubu, Kisangani'de Bangoka Havalimanı'na dron saldırısı düzenledi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Tshopo eyaletine bağlı Kisangani kentinde bulunan Bangoka Havalimanı'na 31 Ocak'ta düzenlenen dron saldırısını 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üstlendi.

M23 tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının hedefinin Bangoka Havalimanı'nda kurulu askeri dron komuta merkezi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Bangoka Havalimanı'nda bulunan komuta merkezinde, KDC'nin doğusundaki Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga ve Minembwe bölgelerinde sivillere yönelik operasyonların planlandığı iddia edildi.

Saldırının Kongolu yetkililere yönelik bir uyarı niteliği taşıdığı vurgulanan açıklamada, KDC yönetimine barış ve savaş arasında net bir tercih yapma çağrısı yapılarak ateşkese uyulması halinde barışın mümkün olduğu, aksi durumda sorumluluğun KDC'ye ait olacağı savunuldu.

Tshopo eyalet hükümeti ise Bangoka Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen dron saldırısında, mühimmat taşıyan 8 dronun KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) tarafından etkisiz hale getirildiğini ve can kaybı yaşanmadığını bildirmişti.

KDC ile M23 grubu, 3 Şubat 2026'da Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin ardından barış anlaşması imzalamıştı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'de, M23 grup üyeleri 2025 yılının başından bu yana devam eden saldırıları sonucu, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma başta olmak üzere birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmişti.

KDC'nin doğusundaki çatışmalar nedeniyle 2025'te 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu, en az 7 bin kişi hayatını kaybetti.

M23 üyeleri son olarak 2025'in aralık başında Uvira şehrinin kontrolünü ele geçirmiş ve şehirde yaşanan çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişi yerinden edilmiş, en az 1500 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
