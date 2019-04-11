Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Arttı

M3 Para Arzı Arttı

1 saat önce

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,03 artarak 2 trilyon 157,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

M3 Para Arzı Arttı, System.String[]
En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,03 artarak 2 trilyon 157,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 5 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,03 artışla 2 trilyon 157 milyar 663 milyon 739 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 29 Mart'ta 2 trilyon 157 milyar 53 milyon 751 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 7,94 azalarak 168 milyar 780 milyon 818 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,76 azalışla 254 milyar 724 milyon 837 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,30 azalarak 760 milyar 428 milyon 741 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,92 yükselerek 757 milyar 640 milyon 740 bin lira oldu.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:12 Kaynak: AA
TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 5 Nisan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Toplam Rezervleri 1 Milyar 64 Milyon Dolar Arttı Dolar, Euro ve Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Rakamlar Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor Fed Tutanakları Yayımlandı! Üyeler Faiz Oranlarının Değişmemesi Gerektiğini Savunuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: M3 Para Arzı Arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]