Son Dakika Haberleri: Maalesef Hamsi Kısa Sürdü" - Zonguldak

Maalesef Hamsi Kısa Sürdü" - Zonguldak

1 saat önce

Zonguldak'ta av mevsimine bereketli başlayan ancak son dönemde beklediğini bulamayan balıkçılar, çıktıkları avdan az miktarda balıkla dönüyor.

Zonguldak'ta av mevsimine bereketli başlayan ancak son dönemde beklediğini bulamayan balıkçılar, çıktıkları avdan az miktarda balıkla dönüyor.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Harun Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon sürdürülen balıkçılığın istedikleri gibi gittiğini belirterek, balıkçıların bu sezondan memnun olduğunu söyledi.

Aynı bereketin gelecek sezonda da devam etmesini temenni ettiklerini aktaran Balta, "Bizim bu yıl buradan kara yoluyla sevk ettiğimiz balığın istatistiği 600 ton hamsi, 250 ton istavrit, 300 tona yakın çinekop. Bu az bir şey değil. Bu, Kozlu'dan çıkan balığın istatistiği. Buradan çıkan balık az değil. Epey bir balık çıktı, bunun her yıl böyle olması lazım." dedi.

Balta, insanların bu dönemde tezgahlarda bol hamsi görmek istediğini anlatarak, "Maalesef hamsi kısa sürdü. Tezgahta bulunan balıklar sezonun son balıkları. Mezgit var, onu da vatandaş alamıyor. İstanbul'daki tezgahlarda gördüğünüz bol balık, şu an yöremizde yok. Şu an balık kısıtlı. Bundan sonra istavrit, palamut, çinekopun olacağını zannetmiyorum. Bundan sonra mezgit, varsa kefal, onun peşine kalkancılık başlayacak ama bizim bu yörede pek kalkancılık yok." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:48 Kaynak: AA

Kozlu, Zonguldak, Güncel
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