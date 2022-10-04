Çanta kuyruğunu görenler şaşırdı! Nedeni sonradan anlaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çanta kuyruğunu görenler şaşırdı! Nedeni sonradan anlaşıldı

04.10.2022 10:24

Şanlıurfa'da gireceği sınavlara hazırlanan gençler sabahın erken saatlerinde kütüphanede yer kapabilmek için çareyi çantalarını sıraya koymakta buldu. Maaş, nakit desteği, ucuz yakıt gibi kuyrukların yaşandığı ülkemizde literatüre 'çanta kuyruğu' da girmiş oldu.

Şanlıurfa'nın Cengiz Topel Mahallesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışabilmek için yer kapmak isteyen gençler, sabahın erken saatlerinden itibaren kütüphanenin yolunu tutuyor.

KAPASİTELER YETERSİZ

Sözcü'nün haberine göre, kuyrukta beklemekten yorulan üniversite ve memurluk sınavlarına girecek adaylar çare olarak kendileri değil, çantalarını sıraya sokmakta buldu. Kütüphanenin kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle sabahın erken saatlerinde kütüphane önünde bekleyen gençler, kapılar açıldığında çantalarının bulunduğu sıraya göre içeriye girerek çalışmalarına başlıyor.

"HER TÜRLÜ KUYRUĞU GÖRMEYE ALIŞTIK"

DEVA Partisi Şanlıurfa İl Yönetimi 06.00'da kuyruğa giren gençleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Onlara çay, meyve suyu, simit, poğaça ikram eden DEVA Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, kentte kütüphane olarak kullanılabilecek çok sayıda bina olmasına karşın ders çalışmak isteyen gençlere çile çektirildiğini belirterek şunları söyledi:

"20 yıllık AKP iktidarında artık her türlü kuyruğu görmeye alıştık. Ama, Şanlıurfa'dan Türkiye'nin kuyruk hanesine çanta kuyruğu da eklendi. Şanlıurfalı gençler bu çileyi hak etmiyor. İktidarımızda gençlerimizin rahatça ders çalışabilecekleri, bilimsel çalışmalarını gerçekleştirecekleri kütüphaneleri Şanlıurfa'nın hizmetine sunacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası BAKAN KİRİŞCİ 5,5 MİLYON TON HUBUBAT, TAHIL KORİDORUNDAN GEÇTİ BAKAN KİRİŞCİ 5,5 MİLYON TON HUBUBAT, TAHIL KORİDORUNDAN GEÇTİ

Şanlıurfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanta kuyruğunu görenler şaşırdı! Nedeni sonradan anlaşıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
11:25 ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:24:33. #1.11#
SON DAKİKA: Çanta kuyruğunu görenler şaşırdı! Nedeni sonradan anlaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement