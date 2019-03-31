Son Dakika Haberleri: Mabel Matiz, Almanya'da Konser Verdi

Mabel Matiz, Almanya'da Konser Verdi

1 saat önce

CARSWERK arswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi.

Mabel Matiz, Almanya'da Konser Verdi, System.String[]
CARSWERK arswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi. 'Sarmaşık', 'Öyle Kolaysa' ve 'Sultan Süleyman' gibi bilinen şarkılarını seslendiren şarkıcıya zaman zaman hayranları da eşlik etti. Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz, konser sonunda müzikseverlerden büyük alkış aldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 

Sultan Süleyman, Mabel Matiz, Güncel
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