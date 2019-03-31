Mabel Matiz, Almanya'da Konser Verdi
1 saat önce
CARSWERK arswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi.
CARSWERK arswerk Victoria'da özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konseri yaklaşık 1500 kişi birlikte dinledi. 'Sarmaşık', 'Öyle Kolaysa' ve 'Sultan Süleyman
' gibi bilinen şarkılarını seslendiren şarkıcıya zaman zaman hayranları da eşlik etti. Canlı performansıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan Mabel Matiz
, konser sonunda müzikseverlerden büyük alkış aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12
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