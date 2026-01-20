MAKAO, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi Turizm Ofisi, Çin'in Hong Kong bölgesine gelen uluslararası ziyaretçilere ücretsiz direkt otobüs bileti sunacak.
Turizm Ofisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hong Kong-Makao Otobüs Hizmeti Operatörlüğü işbirliğiyle yürütülen hizmetin 20 Ocak - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, bilet almaya uygun uluslararası ziyaretçiler, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na vardıklarında belirlenen gişeden, Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü üzerinden Makao'ya ücretsiz tek yön otobüs bileti alabilecek.
Ofis, bu kampanyanın uluslararası ziyaretçilerin Makao'yu ziyaret etme isteğini artırmak ve farklı pazarlardan gelen ziyaretçi sayısını yükseltmek amacıyla hazırlandığını açıkladı.
Son Dakika › Güncel › Macao'ya Ücretsiz Otobüs Bileti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?