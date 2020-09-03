Macaristan: 0-1 - Son Dakika

Macaristan: 0-1

STAT: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Artur Dias (xxx), Rui Tavares (xxx), Paulo Soares (xxx) (Portekiz) TÜRKİYE: Uğurcan Çakır (xxx) - Mert Müldür (xx), Merih Demiral (xx), Çağlar Söyüncü (xxx), Umut Meraş (xx), Kaan Ayhan (x), Mert Hakan Yandaş (x) (Dk.

Macaristan: 0-1, System.String[]

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Artur Dias (xxx), Rui Tavares (xxx), Paulo Soares (xxx) (Portekiz)

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır (xxx) - Mert Müldür (xx), Merih Demiral (xx), Çağlar Söyüncü (xxx), Umut Meraş (xx), Kaan Ayhan (x), Mert Hakan Yandaş (x) (Dk. 58 İrfan Can x), Hakan Çalhanoğlu (xx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 76 Kenan x), Ahmed Kutucu (x) (Dk. 46 Yusuf Yazıcı xx), Burak Yılmaz (x) MACARİSTAN: Gulacsi (xx) - Attila Szalai (xxx), Lang (xx), Orban (xxx), Fiola (xx), Siger (xx) (Dk. 60 Schafer x), Nagy (xx), Holender (xxx), Szoboszlai (xxxx), Sallai xx (Dk. 81 Kalmar), Adam Szalai (xx) (Dk. 71 Nikolic xx)GOL: Dk. 80 Szoboszlai (Macaristan)SARI KARTLAR: Dk. 37 Burak Yılmaz, Dk. 90 İrfan Can (Türkiye) - Dk. 45 Siger, Dk. 59 Atilla Fiola, Dk. 75 Lang (Macaristan)

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan ile karşılaştı. A milliler, rakibin genç yıldızı Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı golle 1-0 mağlup oldu. A milliler grup maçlarına puansız başladı.Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekileri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz şeref tribününden takip etti.

7'nci dakikada Macaristan atağında Szalai'nin savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Szoboszlai kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yerden şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermezken, seken topu savunma uzaklaştırdı.12'nci dakikada Sallai'nin pasında sol kanatta topla buluşan Holender'in sağ ayağı ile plase şutunda köşeye giden topa iyi uzanan Uğurcan, kornere çeldi.17'nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu milli takım adına Hakan Çalhanoğlu kullandı. Ceza alanına gönderdiği topa yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta gitti.19'uncu dakikada Macaristan gole yaklaştı. Solda Holander'in pasında Szoboszlai ceza alanı dışından çok sert vurdu, top uzak kale direğinden oyun alanına döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.23'üncü dakikada soldan Hakan'ın pasıyla ortaya hareketlenen Ahmed Kutucu yerden bir vuruş denedi ancak zayıf vuruşu yandan auta gitti.31'inci dakikada Macaristan bir kez daha tehlikeli geldi. Bu kez Szoboszlai'nin pasında solda buluşan Holender'in plase vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.36'ncı dakikada Adam Salai'nin ceza alanı dışından sert şutunu Uğurcan yumruklarıyla uzaklaştırdı.39'uncu dakikada soldan Emre Kılınç atağı sürükledi, ceza alanı önündeki Hakan Çalhanoğlu'na bıraktı. Bu futbolcunun geriye çevirdiği topa Mert Hakan yerden vurdu, kaleci Gulacsi yatarak topa sahip oldu.45'inci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Hakan Çalhanoğlu kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top kalecide kaldı.52'nci dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz rakibine rağmen ceza alanına girerek vuruşunu yaptı, kaleci Gulacsi topu kornere çeldi.58'inci dakikada soldan Emre Kılınç ortaladı, ceza alanı ön çizgisi üzerinde buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda top yandan auta gitti.66'ncı dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Szoboszlai kullandı. Ceza alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden vuruşunu kaleci Uğurcan iyi bir refleksle üstten kornere çeldi.80'inci dakikada uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Szoboszlai çok sert ve düzgün vurdu. Barajı geçen top kaleci Uğurcan'ın bakışları arasında direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma Macaristan'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.


Rui Tavares, Macaristan, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 23:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Macaristan: 0-1 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Son dakika: Almanya'da bir anne 5 çocuğunu öldürdü
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir Messi transferinde sürpriz gelişme! 1 yıl daha Barcelona'da kalabilir         
14:35
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor         
13:45
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı Siirt'te yeşil altın olarak bilinen fıstığın hasadı başladı         
13:14
Yunan adalarına kaçmaya çalışan eski askerlerden şaşırtan ifade: Kaçmıyorduk, jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz Yunan adalarına kaçmaya çalışan eski askerlerden şaşırtan ifade: Kaçmıyorduk, jet ski ile gezmeyi çok seviyoruz         
12:55
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor MHP'den ihraç edilen Enginyurt: Türkiye erken seçime koşuyor         
12:24
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler İşkence sonucu ölen Özge'nin annesi: Dayaktan felç kalan kızımı 4 ay bir odaya kilitlemişler         
10:21
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Erdoğan'dan kurmaylarına Doğu Akdeniz talimatı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç herkesle masaya oturabiliriz Erdoğan'dan kurmaylarına Doğu Akdeniz talimatı: Güney Kıbrıs Rum Kesimi hariç herkesle masaya oturabiliriz         
09:21
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına müjde: Transferler sürecek Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına müjde: Transferler sürecek         
09:10
Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak Türkiye'nin en akıllı otoyolu Ankara-Niğde Otoyolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılacak         
09:03
Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni Arkadaşının eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başlayan Berrak Tüzünataç isyan etti: Artık rahat bırakın beni         
08:58
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü         
08:13
Günlük burç yorumları 3 Eylül 2020 Perşembe Günlük burç yorumları 3 Eylül 2020 Perşembe         
06:55
ABD'de polisin, kafasına poşet geçirdiği siyahi vatandaşı boğduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı ABD'de polisin, kafasına poşet geçirdiği siyahi vatandaşı boğduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
05:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 05:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Macaristan: 0-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei